Bonte Belevenis in Top 10 leukste uitjes

Landgoed de Bonte Belevenis bij Den Hoorn is opgenomen in de Top 10 van leukste uitjes in Noord-Holland.

Dat heeft de ANWB bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Leukste Uitjes in Nederland voor 2017.

Het landgoed aan de Rommelpot staat in de Top 10 met Landgoed Hoenderdaell, het Zuiderzeemuseum, Museum BroekerVeiling, het Nationaal Reddingsmuseum, de Linnaeushof, het Marinemuseum, de Museumstoomtram in Hoorn, rondvaarten in Amsterdam en Sprookjeswonderland.

Joscha Schoots en Inge Yntema begonnen in 2008 met hun bedrijf aan de Rommelpot. Bezoekers kunnen er diverse ambachten beoefenen, er is een kinderboerderij en er zijn ook een bierbrouwerij en een whisky distilleerderij.

De Bonte Belevenis liet zondag op Facebook weten trots te zijn op de uitverkiezing.