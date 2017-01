Bingo in De Poort

De werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Den Burg organiseert haar jaarlijkse Bingo.

De werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) organiseert op vrijdag 27 januari haar jaarlijkse Bingo-avond in de zaal van het kerkelijk centrum De Poort aan de Elemert. De avond begint om 19.00 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen. De opbrengst is bestemd voor het eilandelijk project van de gezamenlijke Texelse kerken.

Deze keer steunen we Hospice Texel, dit is een kleinschalig "bijna thuis huis". Een gastvrije plek voor Texelaars die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste maanden van hun leven niet thuis kunnen of willen doorbrengen. Iedereen is van harte welkom.