College in gesprek over situatie paal 15

Burgemeester en wethouders zijn in gesprek met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en eigenaar Joost Hoogenbosch van strandpaviljoen Vijftien over de situatie bij paal 15.

Dat heeft het college geantwoord op vragen van Texels Belang. Hoogenbosch wil bij paal 15 een nieuw paviljoen bouwen dat er het hele jaar staat. Hollands Noorderkwartier heeft het voornemen de benodigde watervergunning daarvoor te weigeren.

Volgens het hoogheemraadschap mag het paviljoen niet voorbij een denkbeeldige lijn komen die op het strand is getrokken om een gebied voor de duinvoet vrij te houden van bebouwing. Het hoogheemraadschip heeft die lijn getrokken, zodat de duinen zich als zeewering kunnen ontwikkelen.

Tegelijkertijd loopt er een andere denkbeeldige lijn van Rijkswaterstaat over het strand om een stuk vanaf zee vrij te houden voor het geval er calamiteiten zijn. Bij paal 15 liggen deze twee lijnen circa tien meter bij elkaar vandaan. Volgens Hollands Noorderkwartier is er daardoor onvoldoende ruimte voor permanente bebouwing.

Het college: "Tot op heden is het altijd gelukt een oplossing te vinden, hoewel dat soms moeilijk is. Het afgelopen jaar was het bij paal 9 bijna niet mogelijk om het strandpaviljoen en de huisjes een veilige plek te geven. Het college noch HHNK of Rijkswaterstaat hebben de natuur helemaal in de hand, maar iedereen onderkent het belang van een exploitabel strand voor Texel."

De gemeente gaf eind vorig jaar al een omgevingsvergunning af voor een nieuw strandpaviljoen bij paal 15.