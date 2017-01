Walrus vaart voor Texelse kust

Het is iets dat je ook niet elke dag ziet, dus wel leuk om te melden.

Dan gaat het om de Zr. Ms. Walrus die voor de Texelse kust vaart. Op youtube staat sinds gisteren een filmpje waarop te zien is hoe de onderzeeër voorbij gaat met het kerkje van Den Hoorn op de achtergrond.

De onderzeeboot is volgens gegevens van de Koninklijke Marine 68 meter lang, 8,5 meter breed en heeft een diepgang van 7,5 meter. Het schip kan tot driehonderd meter diep duiken en er kunnen in totaal 55 mensen aan boord.

De onderzeeër is sinds 25 maart 1992 in dienst bij de marine. De kiel werd gelegd in 1979 en in 1985 werd de Walrus te water gelaten.

Saillant detail. De Walrus deed afgelopen vrijdag dienst als 'radio-studio' voor De Frank en Vrijdagshow van Radio 538. Presentator Frank Dane en dj's Sunnery James en Ryan Marciano gingen mee onder water om vanuit de onderzeeër de uitzending te maken. Of dat gebeurde toen bijgevoegd filmpje werd gemaakt is niet bekend.

Aardig om te melden. Eind mei 2016 kwam er ook al een filmpje van de Walrus op Youtube. Daarop is te zien hoe de onderzeeër in de buurt van de TX44 boven water komt.