Nieuwe koplopers in klaverjas competitie Bethel

Trinet en Kees Hin schreven met een score van 5458 uit drie spellen de achtste klaverjasdrive in buurthuis Bethel op hun naam. Henk Gieze en Sieme Ran werden tweede met 5271. Dolly de Wit en Jan Koolhof scoorden 5151 punten en werden derde. Op de algemene ranglijst na acht ronden namen Koolhof en de Wit de koppositie over van Erik Hooijschuur en Peter Witte.

In een goed gevulde Bethel waren twaalf koppels van de partij. Kees Hin was net terug uit Denemarken en werd door Trinet op tijd uit de koeienstal gehaald om nog net aan de achtste klaverjasronde mee te kunnen doen. Wat het koppel niet wist, is dat zij aan het eind van de avond zouden zegevieren met een prima score van 5458 . Daarmee klommen zij drie plaatsen in het algemeen klassement en staan nu tweede achter de kersverse koplopers Dolly de Wit en Jan Koolhof. Koolhof en de Wit haalden een score van 1939 tegen Erik Hooijschuur en Peter Witte. Els de Ridder en Jan Schaap deden daar met 2335 nog een schepje bovenop. Het zat Witte en Hooijschuur voor de tweede achtereenvolgende keer niet mee, zodat het koppel geen potten kon breken en met 3789 punten genoegen moest nemen. Nadat zij twee seizoenen lang aan kop hadden gestaan, tuimelden Hooijschuur en Witte van de eerste plaats naar plaats vier. Schaap en de Ridder hielden de derde plaats vast. Opvallend was de score van Bert Nederlof en Pieter van de Woude, die met 5055 aan hun opmars zijn begonnen. Remco Nagtegaal en Bert de Ridder raken steeds beter op elkaar ingespeeld en zijn vast van plan na een goede score van 4856 de rode lantaarn aan een ander koppel over te dragen.

De volgende drive wordt gehouden op donderdag 2 februari. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.