De eerste schaatser op Waalenburg is gesignaleerd. Wouter Kuipers trok vanochtend de schaatsen aan om de eerste rondjes te rijden.

Het ijs was 'houwes' al kraakte het nog wel behoorlijk. Kuipers hield het ook bij de ondiepe gedeelte en liet het ijs bij een slootje nog maar even voor wat het was.