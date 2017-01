TESO blijft varen met Schulpengat

TESO blijft vooralsnog varen met de Schulpengat. Dat heeft de veerdienst woensdagavond laten weten.

De Texelstroom had afgelopen weekend een technische storing in de aansturing, waardoor het vermogen in één van de roerpropellers wegviel. De boot werd zondagavond na de laatste afvaart uit de vaart genomen.

Volgens TESO is het onderzoek naar de oorzaak van de storing momenteel in volle gang. "Zodra de uitkomst hiervan bekend is, informeren wij u nader over het vervolg."