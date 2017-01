Weijdt en Koomen weer de sterkste bij klaverjassen

Bart Weijdt en Willem Koomen waren opnieuw goed op dreef en haalden de hoogste score in de dertiende speelronde van de klaverjascompetitie. Van Heerwaarden en Caspers handhaven zich aan de top van het klassement.

Bart Weijdt en Willem Koomen haalden alweer de vierde ronde-winst van dit seizoen binnen. Weijdt en Koomen wisten alle spelletjes te winnen. Dat gebeurde met gelijkmatige scores zonder echte uitschieters. Weijdt en Koomen haalden 7233 punten. Zij staan nu weer tweede in het klassement. Ook Tiny Zwaneveld en Piet Moree wonnen zonder topscores alle vier de spelletjes. Zij bleven maar net achter bij de rondewinnaars en mochten 7184 punten bijschrijven. Dat leverde twee plaatsen winst op in het klassement. Zij staan vijfde. Bas Tromp en Frans Stark hebben de smaak nu te pakken. Het lukte hen voor de tweede achtereenvolgende keer om boven de 7000 punten te spelen. Dat was vooral te danken aan een sterke opening van 2196 punten. Vooral in de laatste partijen moesten Tromp en Stark nog het nodige toegeven. Ze haalden 7103 punten en moeten nog even wachten op de eerste rondewinst. In het algemeen klassement doen zij na hun tussensprint weer goed mee. Zij stijgen naar de derde plaats. Het gelegenheidsduo Carlo Bos en Truus Witte (als vervanger van Cees Vinke) scoort er de laatste weken flink op los. Deze keer werden zij vierde met 6972 punten. In het klassement stijgen Bos en Vinke daarmee naar de achtste plaats in het klassement. Freek Veeger haalde met invaller Piet van der Slikke de vijfde plaats binnen met 6616 punten. Ondanks dit goede resultaat moeten de Veegers een plaatsje inleveren, zij zakken van zes naar zeven. Het gemiddelde was met 6217 punten even iets minder dan de afgelopen weken. Er werden 25 marsen gespeeld, ook dat is aan de zuinige kant.

In het algemeen klassement verliezen Van Heerwaarden en Caspers weliswaar wat terrein, maar de voorsprong op Koomen en Weijdt is met 1608 punten nog steeds redelijk riant. Bas Tromp en Frans Stark stegen ten koste van Lieuwe van der Veen en Co Koomen naar de derde plaats op 2267 punten.