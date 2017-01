Eilanddichter geeft workshop poëzie voor kinderen

In de Week van de Poëzie - van 26 januari t/m 1 februari 2017 - geeft Eilanddichter Mare van de Mast op woensdagmiddag 1 februari in de bibliotheek een workshop poëzie voor kinderen.

Zij zal vertellen over hoe zij zelf gedichten schrijft en over poëzie in het algemeen, maar de kinderen maken ook zelf armbandjes met stapelgedichten.

De workshop is bedoeld voor kinderen van 7 jaar en ouder. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De entree is gratis en reserveren is niet nodig. Locatie Bibliotheek Texel, Drijverstraat 7, Den Burg.