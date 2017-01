Programma Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek

De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari . Tijdens deze dagen staat het voorlezen aan jonge kinderen tot zes jaar centraal. De Texelse bibliotheek organiseert weer een leuk programma rond het Prentenboek van het Jaar.

De Kleine Walvis van Benji Davies is door een jury van jeugdbibliothecarissen verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Het boek gaat over Boy die samen met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap. Dit verhaal heeft door het onderwerp een bijna Texelse uitstraling.

Voorleesontbijt met de burgemeester Uitdehaag

Het Nationale Voorleesontbijt 2017 is op woensdag 25 januari. Die dag lezen talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Burgemeester Michiel Uitdehaag zal in de Texelse bibliotheek voorlezen uit het bekroonde boek De Kleine Walvis. Peuters en kleuters die bij dit voorleesontbijt aanwezig willen zijn, mogen langskomen om 9 uur. Toegang gratis.

Voorlezen en Ecomare

's Middags op 25 januari wordt er om 14.30 uur weer voorgelezen. Daarna vertelt Quinten van Katwijk van Ecomare alles over walvissen en hij laat ook echte walvisbotten zien.

Voorstelling van Het Zoldertheater

Het Zoldertheater uit Sint Pancras komt op dinsdag 31 januari met een passende voorstelling voor de kinderen: Op reis met Kleine Walvis.

Het grootste deel van de Texelse peuters komt in groepsverband met hun speelzaal of kinderopvang naar de voorstelling in de bibliotheek. Er zijn via de knop activiteiten op www.kopgroepbibliotheken.nl nog enkele losse kaartjes te reserveren voor de voorstellingen van 10 uur of 11 uur. Toegang € 3.50 per kind (begeleid door 1 volwassene).

Natuurlijk is er voor iedereen een kleurplaat van De Kleine Walvis en kinderen kunnen altijd tot hun 18e jaar gratis lid worden van de bibliotheek.