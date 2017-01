Henk Wuis deed dit weekend een bijzondere vondst op De Hors, aan de rand van de Texelstroom. Hij vond een ezelshoofd,een tweedelig blok dat bevestigd werd op het boveneind van de ondermast en van de mars- en bramsteng.

Duiker Hans Eelman is in zijn nopjes met de vondst. "Als maritiem object uiterst waardevol. De Lengte is ongeveer 1,25 meter, het gewicht 300 kilo. Geschat wordt dat het Ezelshoofd 200 jaar oud is, Ik denk Engels." Volgens Eelman moet er snel een beslissing gemaakt worden over wat te doen met het scheepsobject. Bij de volgende storm is hij weg. Op Facebook sprak Eelman zijn hoop al uit dat musea interesse hadden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.





Op deze afbeelding, ons toegestuurd door Hans Eelman, is het ezelshoofd goed te zien.