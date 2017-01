Opnieuw problemen Texelstroom, dienstregeling rommelig hervat

De problemen met de Texelstroom houden aan. Gisteren werd een steiger geraakt, nadat het schip na een technische storing onbestuurbaar was geraakt. Vanavond rond 19:00 uur was het weer raak. De storing houdt volgens TESO-directeur Cees de Waal verband met de storing van gisteren. De dienstregeling is inmiddels weer hervat.Na de hervatting kwamen opnieuw geluiden van een rommelige aankomst in Den Helder.

"Dit is vervelend voor onze passagiers. We worden dit weekend aan boord voor de tweede keer geplaagd door een storing, deze lijkt relatie te hebben met de storing van gistermiddag. We plegen nu nader onderzoek naar hoe dat kan. Veiligheid staat voorop. We hopen dit zo spoedig mogelijk op te lossen", meldde Cees de Waal na het uitvallen van de Texelstroom.

Na de hervatting melden meerdere bronnen aan boord dat het in Den Helder weer mis is gegaan. Op Facebook wordt gemeld dat het schip weer in 'aanraking kwam met de palen'. "Zelfde boot wordt gebruikt en komt nu aan in Den Helder. Gaat ook mis. Boot weer tegen de palen aangeslagen en vliegt alle kanten op. Ook gingen de lichten aan de buitenkant aan en uit", schrijft een passagier op Facebook. Deze melding is niet bevestigd.





"Texelstroom uit de vaart wegens storing. Ik was aan boord. Dreef tijdje op zee, leek wel stuurloos. 19:15 afgemeerd, Schulpengat gaat nu varen. Begin me zorgen te maken, ik hoop dat jullie een beter antwoord dan 'vermoedelijke technische storing' kunnen krijgen. Boot ligt trouwens nog steeds in fuik. Dus voorlopig ligt de verbinding er uit. Direct toen we de haven van Den Helder uit waren, maakte de boot al een hele rare manoeuvre. Ging scherp naar links, volledig paralel aan Helderse dijk. Toen leek de 'normale' koers er weer te zijn, maar later ging de boot weer linksaf", schrijft een passagier aan boord. Een andere bron die op de boot zat, geeft aan dat het schip compleet stuurloos leek en bijna de Noordzee op ging. Wel meerde het schip normaal af.

Een bron geeft vanaf de haven geeft aan dat de passagiers van boord zijn en het schip zonder passagiers vertrekt en gereset wordt. Als er een reactie is vanuit TESO wordt dit bericht bijgewerkt. Mocht het niet lukken de Texelstroom weer in te zetten vanavond, is de TESO genoodzaakt de Schulpengat in te zetten. De Dokter Wagenmaker is uit de vaart in verband met gepland onderhoud.

De TESO spreekt op Twitter van een technische storing. Bij die uitleg worden steeds meer vraagtekens geplaatst.

"Vanwege een technische storing kan de dienstregeling op dit moment niet gehandhaafd worden. Nadere informatie volgt", schrijft TESO op Twitter.