Avonturiers moe maar voldaan

"Ik ga thuis eerst maar eens relaxen. We zijn kapot, maar wat een gave ervaring", laat Jan Boyen Rienks weten bij aankomst bij de boot naar huis. Na 7000 kilometer zit het avontuur van Rienks en Henri Venema er op. Ze eindigden op een zeventiende plaats in de ScanCoveryTrial 2017.

"We hadden hoger kunnen eindigen, maar we hebben de laatste twee dagen wat te hard gereden. Dat kostte ons punten. Maar dat maakt niet uit, het was een geweldige en onvergetelijke ervaring", vertelt Rienks. Het ritme van het duo is ontregeld, wat het extra vermoeiend maakte. "Het is rond de poolcirkel bijna nooit licht in deze tijd. Het wordt pas licht rond half elf en om half drie gaat 'ie alweer onder. De zon kom ook amper boven de horizon. Tel daar bij op dat de start soms al om zes uur 's ochtends was, kun je je voorstellen hoe moe we zijn".

Gisteren werd het officiële deel afgesloten met vuurwerk en een groot feest. Daarna konden vandaag de laatste kilometers naar huis gemaakt worden. Rienks en Venema namen deel aan de ScanCoveryTrial om geld op te halen voor het Tesselhuus.