Ondanks slippertje op koers

Het gaat goed met de toch van Henri Venema en Jan Boyen Rienks, de twee Texelaars die meedoen met de ScanCoveryTrial 2017, een autotoertocht van ruim zevenduizend kilometer door Scandinavië. Zij willen met dit avontuur geld op halen voor het Tesselhuus.

isteravond stuurde Rienks een update en een aantal foto's : "Hier JB op de tekefoon van Henri (is aan het rijden). Eergisteravond aangekomen in Ruka (bekend Fins ski gebied). In de avond een klein feestje gevierd met een aantal deelnemers we hadden de vokgende dag immers vrij. Uitgeslapen wat wel even nodig was na de heftige dagen ervoor en om 11:45 verzamelen voor de sneeuw scooter tocht. Twee uur lang door bossen en over ijsmeren wezen rijden (knallen) was erg leuk. Rest vd middag in het dorp rondgrkeken en niet al te laat naar bed gegaan in de avond. Vanmorgen om 06:00 gestart. Inmiddels bijna 19:00 uur en bijna bij de veerboot in Turku. Vanmiddag klein glijparijtje gehad, gelukkig hadden we geen schade aan de auto. Vannacht varen we naar Stockholm (zweden). Gepland dat we morgen ochtend om 06:30 de boot weer afrijden. We beginnen de Texelse stal alweer een beetje te ruiken. Is een mooi avontuur en hebben veel leuke mensen ontmoet! Groetjes Jb"







Vlak voor dat hij moet afsluiten komt Rienks nog even met een update: "Oe, we hebben in Finland ook nog een stop gemaakt bij de kerstman in Santa Claus village. Was een lieve man!"





Doneren

Mensen die Henri en Jan Boyen - en daarmee het Tesselhuus - willen steunen, kunnen een bijdrage storten op het rekeningnummer van het Tesselhuus: NL64RABO0362573360 graag onder vermelding van ScanCoveryTrial.