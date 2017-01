Er gaat wat rond over ons eiland. Ook ik ontkom er niet aan...

Als columniste/schrijfster kan het voorkomen dat inspiratie ver te zoeken is. Of dat het wel voor het oprapen ligt, maar de schrijfster niet bereikt. Dat laatste is bij mij het geval. Onderwerpen genoeg om mij heen om te benoemen: het weer, de natuur, De Krim die genomineerd is voor de Business Succes Award, de visserij die het tij eindelijk mee heeft, het tijdelijk parkeren, de storm die over trekt, een schip wat containers verliest bij Texel… en zo zijn er nog meer gebeurtenissen gaande.

Echter is bij mij zoals gezegd de inspiratie wat ver(der) te zoeken. Dit komt door een kwakkelende gezondheid waar ook een jonge vrouw als ik wel eens last van heb. Net als bij meerdere Texelaars is bij mij het (buik)griepvirus toegeslagen. Alleen, waar het bij anderen doorzette en misschien met twee of drie dagen al beter ging, heeft het virus besloten zich lekker bij mij te nestelen, juist niet door te zetten en zeurt het nu al ruim een week lang door. Met als voornaamste gevolg vermoeidheid en weinig energie. Aangezien ik me afgelopen week niet beroerd genoeg voelde om ziek thuis te zitten, ging en ga ik gewoon door met het alledaagse ritme, zij het in een rustiger tempo. Mijn creatieve geest is dus ook niet zo op dreef, hoewel ik toch nog wat op papier heb weten te zetten.

Om nou een uitgebreide column te besteden aan mijn ziek en zeer is ook wat overdreven. Vandaar dat ik het deze week bij een korte(re) column hou, met de bedoeling volgende week weer met een opgeknapt en verkwikkend epistel van mijn hand te komen…

Tineke Stiehl – Timmer