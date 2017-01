Kerk als concertzaal, markt of ander doel?

Is de grote kerk in Den Burg straks een concertzaal of een plaats voor bezinning? Is de Poort geschikt als overdekte markt of moet het een gewoon kerkgebouw blijven? Woensdag 18 januari worden in de Poort aan de Elemert alle aanbevelingen en tips uit die afgelopen sessies op een rij gezet en met de aanwezigen gewogen voor de Texelse situatie.

De Protestantse Gemeente Den Burg is serieus aan het nadenken over hoe in de toekomst om te gaan met haar kerkgebouwen. In aanloop naar een visie op een nieuwe toekomst voor de kerk zijn drie inspiratieavonden georganiseerd. Ervaringen van kerkorganisaties die eerder dit proces hebben doorlopen kwamen die avonden aan bod. Janco Cnossen vertelde hoe de Grote Kerk van Zwolle omgeturnd is in een bruisend cultuurcentrum. Stichting Nijkleaster koos een andere weg en gebruiken de kerk in het hart van Jorwert. Deze is nu in gebruik als een succesvol centrum voor stilte en bezinning. Peter Breukink van Stichting Oude Groninger Kerken beheert niet één maar zeventig kerkgebouwen. Al ruim dertig jaar weet deze stichting kerken te behouden voor verval.

Woensdag 18 januari is het woord aan de aanwezigen zelf. Net als voorgaande avonden is het een openbare bijeenkomst. Hoe breder de aanpak is hoe groter het succes in de toekomst. De protestantse Gemeente Den Burg nodigt naast haar eigen leden iedereen uit die zich verwant voelt met de kerk, de kerkgebouwen, het centrum van Den Burg of met het cultureel erfgoed op Texel.

De avond begint om 19.45. De deuren van de Poort gaan open om 19.30 uur. De avond die tot 22.00 uur duurt is voor iedereen gratis toegankelijk