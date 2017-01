Nadat het bioscooppubliek onlangs in de voorpremière kennis kon maken met de film 'Onze jongens', draait de film nu volledig mee in het filmprogramma van Cinema Texel. Ook wordt er komende dinsdag (17-1) weer een officiële seniorenmiddag gehouden.

In de nieuwe bioscoopfilm Onze Jongens speelt Jim Bakkum de rol van Jorrit. Wanneer hij na jarenlange afwezigheid terugkomt in Nederland wacht hem daar niet veel moois. Zijn ex-vrouw wil hem nog steeds niet zien en zijn 8-jarige zoontje is vooral teleurgesteld in zijn vader. Bij het bouwbedrijf van vriend Bas gaan de zaken ook slecht. Tot de mannen een gat in de markt ontdekken. Niet zozeer het klusvermogen, maar de gespierde lichamen zijn een hit bij de vrouwelijke klanten. Samen met drie andere collega's gooien Jorrit en Bas het roer om. Ze stoppen met klussen en beginnen met strippen. De opdrachten zijn niet aan te slepen en bouwbedrijf 'Onze Jongens' lijkt gered. Maar hoe zal de privé-omgeving reageren op deze bijzondere carrièremove?

Dinsdagmiddag zijn er weer seniorenvoorstellingen! Koffie/thee, iets lekkers en film voor maar €7,00 per persoon. (exclusief eventuele toeslagen); dinsdagmiddag (17-1): 14.00 Exhibition on Screen: Rembrandt; 14.15 Soof 2.