Alleen maar winnaars bij Kerstversieringswedstrijd Den Burg

De Kerstversieringswedstrijd die de afgelopen weken in het winkelhart van Den Burg werd gehouden kent eigenlijk alleen maar winnaars. Dat was de conclusie van de jury die de deelnemende etalages, gevels en horecagelegenheden mocht beoordelen. Maar liefst 53 bedrijven deden mee aan de wedstrijd met als doel het centrum er in de donkere dagen nog leuker uit te laten zien. "En dat zag je duidelijk", aldus Soraya van der Meer namens de jury. "Iedereen heeft zijn best gedaan en het is daarom heel leuk om een ronde door Den Burg te maken."





De Goeie zaak Texel. (Foto: Evalien Weterings)

Uiteraard kent een wedstrijd ook een echte winnaar. Bezoekers aan het Winkelhart konden middels email of sms aangeven welke versiering ze het mooist vonden. En een onafhankelijke vakjury bestaande uit Soraya van der Meer, Elsa Oskam en Elles Beijert maakte een ronde door Den Burg om alles te beoordelen. De uiteindelijke score werd 50/50 bepaald door publiek en jury.





Mantje Lifestyle Stores. (Evalien Weterings)

Na het tellen van alle punten en inzendingen is de etalage van de Goeie Zaak nipt als winnaar uit de bus gekomen. Op de voet gevolgd door Mantje en Nauta Boek. De jury had Nauta Boek als mooiste etalage gekozen, Eetcafé de Steenenplaats op nummer twee gezet en de Goeie Zaak op nummer drie. Het stemmende publiek koos massaal voor de Goeie Zaak en de Kersttakkenkleding in de etalage bij Mantje. Deze laatste werd ook door de jury zeer origineel gevonden. De Steenenplaats werd geroemd om de manier waarop het hele plein bij de Kerstversiering werd betrokken.



Nauta Boek (Lotte van de Belt)

"Daarmee doe je eigenlijk het hele centrum een plezier," oordeelt de jury. Ook zeer origineel werd de etalage van Zegel Modes beoordeeld. "Hier is echt over nagedacht. Kunstzinnig en een heel aparte keuze." Andere hoogtepunten voor zowel jury als stemmend publiek waren de etalages van Zegel Fietsen, Tessel Flower, Bosma, JoJo en Bakker Timmer. Lotte van de Belt spreekt zich namens Den Burg, Winkelhart van Texel ook zeer tevreden uit over de wedstrijd. "Iedereen heeft zo zijn best gedaan, je kunt niet iedereen hier noemen, maar ik wil wel iedereen heel erg bedanken die mee heeft geholpen er zo'n succes van te maken."





De Steenenplaats (Foto: Evalien Weterings)