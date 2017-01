Kunstlezing Clair-obscur bij Artex

Op donderdag 19 januari om 20:00 uur organiseert Artex - Kunstenschool Texel de kunstlezing 'clair-obscur'. De lezing wordt gegeven door de kunsthistoricus drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin en past in de reeks winterlezingen van Ecomare en Artex en met als thema 'licht en donker'.

Zonder schaduw kan je geen volume noch diepte weergeven in de schilderkunst. Grijze tinten op vormen suggereren immers rondingen. Het gebruik van licht- en donkereffecten kan echter nog verder gaan en een ronduit theatrale of geheimzinnige uitstraling krijgen. In deze lezing buigen wij ons over dit met de schilderkunst onlosmakelijke verbonden aspect: clair-obscur.

Leonardo da Vinci's 'Mona Lisa' is mede zo beroemd omdat haar mond- en ooghoeken wat wazig beschaduwd zijn. 'Sfumato' werd dat genoemd en daardoor kan je in de vrouw een keur aan gezichtsuitdrukkingen leggen. De grootmeester van het clair-obscur of chiaroscuro was Caravaggio. Rond 1600 introduceerde hij in de kunst composities met een heel sterk contrast tussen fel verlichte en in de schaduw badende oppervlakken. Dit werd een Europese hit.

Rond 1615 gingen de Utrechtse schilders Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerrit van Honthorst naar Rome en raakten sterk onder de indruk van Caravaggio's werk. De stijl namen zij mee naar Nederland, waar later in de Gouden Eeuw Rembrandt van Rijn bekend werd om zijn bijzondere lichtval en schaduweffecten. Kent u zijn etsen van donkere vertrekken? Of de honderdguldenprent?

De spreker spitst zich toe op een onderwerp, maar niet een tijdperk. We eindigen in de moderne tijd.

De lezing wordt gehouden op donderdag 19 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Voorspeelruimte van Artex. De entree bedraagt €10,- p.p. inclusief koffie/thee/lekkers en een hand-out van de lezing. Artex verzorgt diverse lezingen met kunsthistorische inhoud, deze lezingen worden gegeven door de kunsthistoricus drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin. Hij gaf al eerder interessante lezingen voor Artex en doet dat ook regelmatig in Amsterdam. Krzysztof Dobrowolski-Onclin is cum laude afgestudeerd in kunstgeschiedenis en Franse letterkunde en heeft aan de universiteiten van Amsterdam, Parijs en Krakau gestudeerd.