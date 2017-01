Vrachtschip verliest 15 containers vlakbij Texel

Het vrachtschip Red Cedar heeft op de Noordzee, vlakbij Texel, vijftien zeecontainers verloren, waarschijnlijk als gevolg van de harde noordwestenwind. Dat meldt de website Newdeep.nl.

Bij vele Texelaars begon het juttersbloed spontaan te stromen, al wezen anderen op Facebook ook op het gevaar van de containers voor ander scheepvaartverkeer. Het gebeurt zelden dat er nog grote spullen aanspoelen op Texel.

De kustwacht vermeldt op Twitter dat er geen giftige stoffen aan boord zijn, Newsdeep meldt dat het gaat om graan. De Red Cedar was op weg van Duitsland naar Antwerpen.De kustwacht meldt dat er in ieder geval twee containers drijvend zijn gespot door een helikopter toen het nog licht was. Het schip Guardian is nu op weg om te zien of er niet nog meer containers los op de Red Cedar liggen.

De Kustwacht waarschuwt het scheepsverkeer voorzichtig te zijn met oog op de losgeraakte containers. Het scheepsverkeer kan wel gewoon blijven varen.