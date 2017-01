Dinsdag 17 januari beginnen de FNV vrouwen om 20.00 u het nieuwe jaar met een bezoek door mevrouw Francine Giskes. Zij zal vertellen hoe haar leven er uit ziet nadat zij is gestopt als burgemeester van Texel. Zij is nu collegelid van de Algemene Rekenkamer in Den Haag. De bijeenkomst is in De Poort in Den Burg.