Diëtiste Nienke Daalder geeft presentatie in bibliotheek

Nadat veel mensen zich met de feestdagen tegoed hebben gedaan aan grote hoeveelheden lekker eten, is het in januari tijd om de draad van gezond leven en eten weer op te pakken. Diëtiste en voedingsdeskundige Nienke Daalder vertelt op 23 januari in de bibliotheek hoe je die decemberkilo's het beste kunt bestrijden.

Goede voeding is belangrijk voor iedereen. Het speelt een belangrijke rol in het behouden van de gezondheid en kan tevens een rol spelen bij het voorkomen van ziekten. Daarnaast kan voeding ook invloed hebben op een ziekteproces.

Daalder vertelt over dieethypes, levenslang lijnen, eetpatronen doorbreken en natuurlijk over gezonde voeding. Na haar lezing is er tijd om vragen te stellen.

Nienke Daalder, 28 jaar, geboren en getogen op Texel, is in 2010 afgestudeerd als diëtiste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2012 heeft ze een master Nutrition and Health aan de Wageningen Universiteit afgerond. Ze heeft haar praktijk Gezond Vitaal Texel in de Zandkoog. Meer info op www.gezondvitaaltexel.nl

Datum, tijd en locatie lezing: 23 januari 2017, aanvang 20.00 uur, Bibliotheek Texel, Drijverstraat 7, Den Burg.

Entree € 3.50 voor bibliotheekleden, € 5.00 voor niet leden.

Reserveren kan via de knop activiteiten op www.kopgroepbibliotheken.nl of in de bibliotheek, telefoon 312743.