Carlo Bos en Truus Witte winnen kaartronde.

Carlo Bos haalde met invalster Truus Witte de meeste punten in de twaalfde speelronde van de klaverjascompetitie. Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden handhaven zich aan de top van het klassement.

Carlo Bos en Truus Witte, die Cees Vinke verving, gingen uitstekend van start. In het eerste spel werden 2212 punten binnengehaald. Ook de volgende drie spellen werden - met iets minder riante scores - winnend afgesloten. Bos en Witte haalden in totaal 7314 punten. Hiermee stormden Vinke en Bos de top-10 weer binnen. Zij stijgen van twaalf naar negen. Bas Tromp en Frans Stark moesten lang wachten op hun eerste score boven de 7000 punten. De titelkandidaten waren daar nog niet in geslaagd. Deze ronde werd de horde eindelijk genomen. Na een mooie opening van 1771 punten werd een score van 2149 neergezet. De volgende twee spellen werden ook gewonnen. Stark en Tromp kwamen twaalf punten tekort voor de rondewinst. Zij haalden 7302 punten en komen toch weer goed in de buurt van het erepodium. Zij staan nu vierde. Tiny Zwaneveld en Piet Moree repareerden voor een deel de vorige week opgelopen schade door derde te worden. Zij werden met vier gelijkmatige spelletjes derde met 6662 punten en stijgen van acht naar zeven. Lieuwe van der Veen en Co Koomen houden aansluiting bij de top door vierde te worden. Zij kwamen tot 6632 punten en hebben nu de tweede plaats stevig in handen. Gerda en Freek Veeger werden vijfde met 6434 punten. Zij handhaven zich daarmee op de zesde plaats. Het gemiddelde was met 6270 punten iets hoger dan vorige week. Er werden 32 marsen gespeeld.

In het algemeen klassement moesten Van Heerwaarden en Caspers iets toegeven op de nummers twee, Koomen en Van der Veen. De voorsprong is nu nog 1783 punten. Willem Koomen en Bart Weijdt hadden een lastige avond en zagen het gat met de top wat groter worden. Zij staan nu op 2439 punten derde.