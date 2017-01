Rienks en Venema bereiken Lofoten

De vaart zit er in bij Henry Venema en Jan Boyen Rienks. Na het oponthoud van een dag eerder, bereikten zij gisteren de Lofoten, een eilandengroep voor de noordkust van Noorwegen die nog boven de poolcirkel ligt. Op de Lofoten verblijven ze twee dagen. Op zondag 15 januari verwachten ze volgens planning weer in Nederland terug te keren. Het tweetal neemt deel aan de ScanCoveryTrial 2017. Ze hopen hiermee zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.

Henry laat gisteravond het volgende weten: "vandaag zijn we op de Lofoten gearriveerd na een werkelijk prachtige route langs fjorden en over hooggelegen sneeuwvlaktes. We zijn met een groep van ongeveer twintig deelnemende auto's nog even door de politie aan de kant gezet, nadat er klachten kwamen over het rijgedrag van één of twee andere deelnemers. Na een kort onderhoud met de agenten sloten we het gesprek af met een selfie met de heren en wensten ze ons een goed vervolg van onze avontuurlijke trip. We zitten nu boven de poolcirkel. We hebben enkele collega deelnemers, die vandaag hun verjaardag vieren, op een Juttertje kunnen trakteren, terwijl we op de veerboot stonden te wachten. De overtocht liep voorspoedig, al kan de veerdienst niet tippen aan de TESO. Op de Lofoten zullen we twee nachten verblijven."

Steun het team

Mensen die Henri en Jan Boyen - en daarmee het Tesselhuus - willen steunen, kunnen een bijdrage storten op het rekeningnummer van het Tesselhuus: NL64RABO0362573360 graag onder vermelding van ScanCoveryTrial. Meer over Henri en Jan Boyen is te vinden op Facebook op de pagina 'Team Aurora Borealis Texel'. Meer over de ScanCoveryTrial is te vinden op www.scanct.nl