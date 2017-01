Weersomstandigheden vertragen Rienks en Venema

Henri Venema en Jan Boyen Rienks kijken tevreden terug op de eerste dagen van de ScanCoveryTrial 2017. Vrijdag begonnen zij als team Aurora Borealis Texel vanuit Nederland aan een barre autotoertocht van ruim zevenduizend kilometer door Scandinavië. Door de barre weersomstandigheden werd de reisdag van gisteren eerder afgebroken, nadat bekend werd dat een aantal deelnemers de veerboot naar de Lofoten niet zou halen.

"Vandaag een prachtige dag onder hele ruige omstandigheden. Geschaarde trucks, sneeuwstormen en ijzige beklimmingen zorgen ervoor dat een deel van de groep de laatste veerboot van vandaag naar de lofoten niet zou halen. Daarom heeft de organisatie de reisdag afgebroken en zijn we nu in een hotel aan een Noors fjord beland. Door onze Volvo met spijkerbanden geen centje pijn", schrijft het tweetal op hun Facebookpagina.

Met het avontuur hopen Venema en Rienks geld op te halen voor het Tesselhuus. Mensen die Henri en Jan Boyen - en daarmee het Tesselhuus - willen steunen, kunnen een bijdrage storten op het rekeningnummer van het Tesselhuus: NL64RABO0362573360 graag onder vermelding van ScanCoveryTrial. Onze hartelijke dank alvast! Meer over Henri en Jan Boyen is te vinden op Facebook op de pagina 'Team Aurora Borealis Texel'. Meer over de ScanCoveryTrial is te vinden op www.scanct.nl.