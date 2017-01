Tweeduizendzeventien...

Een oud jaar is voorbij, een nieuw jaar is begonnen...

Om te beginnen: de beste wensen voor u allemaal! Dat (ook?!) 2017 maar een gezond en voorspoedig jaar mag worden.

Bent u allemaal de feestdagen goed doorgekomen? Ik hoop van wel. Voor wat betreft oud & nieuw is het hier op het eiland, voor zover ik heb begrepen, aardig rustig gebleven qua incidenten. Prettig.

We zitten alweer een paar dagen in het nieuwe jaar. Natuurkundig gezien beginnen we 2017 zeer wisselvallig; van herfstachtige (miezer)regen op Nieuwjaarsdag naar een blauwe lucht met een winters zonnetje, naar onstuimig weer bestaande uit onder andere harde (storm)wind, regen en hagel, naar rustig vriesweer. Ik vond het geluid van de harde wind door de hoge boomtoppen overigens wel mooi om te horen; het klonk machtig. Wat een kracht gaat daar doorheen.

De schoolgaande jeugd heeft nog vakantie, evenals sommige volwassenen. Een rustige start na de drukke decembermaand en alle gekke (feest)dagen.

Zodra het oud & nieuw is geweest, is het voor mij al snel weer fijn dat alles weer 'gewoon' wordt. Op Nieuwjaarsdag begon het al een beetje te kriebelen; kreeg ik zin in en behoefte aan het normale ritme van alledag. Maandagmiddag 2 januari heb ik dan ook al de kerstdecoratie inclusief kerstboom opgeruimd en de boel aan kant gemaakt. Alleen de kerstkaarten aan de deur herinneren nog aan de feestdagen. Verder rustig aan 'afkicken' van het ongezonde eten en dan ook hierin weer het normale patroon oppakken.

De decembermaand en de feestdagen vind ik fijn, maar ik ben ook altijd wel blij als het weer over is. Niet alleen vanwege de tijd, maar ook vanwege de natuur. Langzaamaan wordt het weer langer licht en komen de warmere maanden weer in zicht. Ik heb het al eens meer benoemd, ik golf mee op de seizoenen en ook nu kijk ik weer uit naar de lengende dagen.

Een nieuw jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoewel, dat geldt eigenlijk voor elke nieuwe dag die aanbreekt. Wat zou 2017 allemaal voor ons in petto hebben? Een gezonde winter waarin we kunnen schaatsen op de sloten? Een warme (na)zomer met lange, zwoele avonden? Geboortes? Huwelijken? Nieuwe uitdagingen? Veranderingen? Goede voornemens die nu eens wel standhouden? In ieder geval weer een seizoen met diverse evenementen zoals we die alleen op Texel kennen.

Elke keer blijft het weer een verrassing wat een nieuw jaar ons brengt. Wat het ook zal zijn, laten we er met z'n allen het beste van maken…Op naar een nieuw jaar!!

Tineke Stiehl – Timmer