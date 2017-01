Show Myrthe Rump levert €2.440,- op voor KikA

De muzikale avond die OSG-scholiere Myrthe Rump op 27 november organiseerde in Klif 12 heeft €2.440- opgebracht voor Kika.

Myrthe organiseerde de show voor haar profielwerkstuk. Zo kwam het dat zij en mede-leerlingen in het theater in Den Hoorn het heft één dag in handen namens tijdens een muzikale avond. Het ene moment stonden ze op het podium, het andere moment liepen ze in de bediening om gerechten te serveren. Het geld dat ze ermee ophaalde leverde ze op 29 december persoonlijk af op het hoofdkantoor van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) in Amstelveen.