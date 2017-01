Spanning stijgt in Bethel door winst Henk Gieze en Sieme Ran

De spanning in de klaverjas competitie bij buurthuis Bethel is terug na de winst van Sieme Ran en Henk Gieze en onverwachte verlies van Peter Witte en Erik Hooijschuur. De gemiddelde score per avond verschilt in de top drie slechts 125 punten.

Dolly de Wit en Jan Koolhof deden goede zaken door eerst Ran en Gieze op afstand te houden en vervolgens toe te slaan met twee spellen boven de 1800. Daarmee behaalden zij met 5077 uit drie spellen de derde plaats. Als tweede eindigden Joop Jonk en Carla Jager, die tegen To de Maesschalck en Frans Bik sterk openden met 2134 en de avond afsloten met een score van 5162. Henk Gieze en Sieme Ran zetten deze competitie voor de tweede keer de drive op hun naam met 5564 punten uit drie spellen. Opmerkelijk was het verlies van Peter Witte en Erik Hooijschuur tegen Bert Nederlof en Pieter van de Woude. De aanvoerders van de algemene ranglijst kwamen niet verder dan 1344, welk tafereel met een matige 1390 tegen Koolhof en de Wit werd herhaald. Daardoor zakte het gemiddelde per avond naar 4989 punten, waarmee Witte en Hooijschuur toch de ranglijst blijven aanvoeren, met 4880 op de hielen gezeten door Koolhof en de Wit. Daarmee zijn Jan Koolhof en Dolly de Wit Els de Ridder en Jan Schaap gepasseerd, die de derde plek bezetten met een gemiddelde score van 4863. Trinet en Kees Hin hebben zich inmiddels in de top vijf genesteld, nipt boven Michel Kuip en André van de Heide. De volgende klaverjasdrive vindt plaats op donderdag 19 januari, aanvang 19.45 uur. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.