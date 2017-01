Eilanddichter kijkt terug en blikt vooruit

Eilanddichter Mare van de Mast droeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gisteravond twee gedichten voor. De toespraak die de burgemeester hield, volgt later vandaag.

I. De afstand

Onze afstand tot de dingen,

tot de dieren, tot de mensen.

Zeldzaam precies, ver weg en dichtbij.

Dichtbij genoeg om elkaar niet uit het oog te verliezen.

Ver genoeg om elkaar te laten zijn.

De afstand

hoe de schuimkoppen weg stuiteren in een storm

hoe zandloperpootjes in een clubje met een golf meehupsen

Hoe de duinkonijnen in de schemering uit hun holen komen,

Hoe we de onbegrijpelijk verre sterren zien flonkeren.

hoe de zeevonk vonkt als het weer zomer wordt

hoe we trots zijn op Dorian, in de verte nu vaak

hoe de jurk van ver geleden ineens weer opdook

Hoe Bisou ontsnapt maar haar baasje weer vond.

De walvissen van ver, verdwaald, zoals iedereen wel eens

Hoe wij elkaar altijd tegenkomen in dat ene café.

Hoe we zoeken naar het juiste aantal bedden,

om mensen te verwelkomen, van ver.

Om hier onze rust en vrijheid met hen te delen, zonder die van ons

op te hoeven geven.

Tussen ver weg en dichtbij

precies genoeg afstand om elkaar te laten zijn.

II. Het toeval

Van ver ineens dichtbij

Toevalligheden die we zo mooi niet kunnen bedenken

Hier, op een eiland waar de dingen ontstaan.

Ik leg een verzameling aan

met toevalligheden.

Er is een jutter die om de dag op de Hors struint

Al veertig jaar luistert hij naar schelpen en botten

Hij veegt het zand van zijn vondsten af

en herleeft hun verleden.

Vorige week liep hij over de vlakte en

een groot en droevig lied klonk op uit zee.

Hij tuurde naar de zandplaat zag vele stipjes bewegen

en het zand stoof oostwaarts recht over de jutter heen.

De westenwind zong een sirene

van honderden huilers op de Razende Bol

Magisch en droevig klinkend.

Er is een jutter, die tussen ver weg en dichtbij

precies op dat ene moment in die veertig jaar tijd

op die ene plek mocht zijn.

Onze afstand tot de dingen,

tot de dieren, tot de mensen.

Zeldzaam precies,

valt het ons hier toe.