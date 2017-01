Sam naar bijzondere show

Sam, de dwergschnauzer van Dolly de Wit uit De Koog, heeft zich gekwalificeerd voor de Hond van het jaar-show die 15 januari gehouden wordt in Amersfoort.

Sam Hauke Fleur van de Tulpashoeve, zoals de hond volledig heet, kwam in aanmerking omdat hij winnaar werd van de kampioensclubmatch van de Schnauzervereniging. De Hond van het Jaar-show is namelijk geen tentoonstelling

waarvoor je je kunt inschrijven. "Deze show onderscheidt zich van andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top van de rashonden in Nederland aanwezig is, maar ook door de 'glitter en glamour'", omschrijft organisatie Raad van Beheer in de nieuwsbrief. Net als topmodellen lopen de deelnemende honden met hun baas over een catwalk. Zo kan iedereen hen goed zien, en kan de keurmeester het gangwerk beoordelen.

Het is niet voor het eerst dat Sam goed voor de dag komt. In januari vorig jaar werd de 3-jarige dwergschnauzer al Nederlands kampioen. Dolly de Wit reist aardig wat af met Sam naar verschillende tentoonstellingen.