Op den Akker en Smit halen hoogste score bij klaverjassen.

Thijs Smit en Martijn op de Akker haalden als invallers de hoogste score in de elfde ronde van de klaverjascompetitie. Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden liepen verder uit in het algemeen klassement.

Thijs Smit en Peter op de Akker speelden namens Marja en Martien Bakelaar. Zij zorgden ervoor dat de Bakerlaars van veertien naar tien stijgen in het klassement door de hoogste score te halen in de eerste speelronde van 2017. Smit en Op den Akker hadden nooit eerder samen gespeeld, maar dat was niet te merken. Zij wonnen alle vier de spellen met één uitschieter van 2119 punten. Het leverde een score op van 7333 punten. Theo en Gerard Witte pakten de tweede plaats met 7022 punten. Zij leken na scores van 1761, 1849 en 1924 punten zelfs af te stevenen op de rondewinst, maar in het laatste spel was het even wat minder. De gebroeders Witte deden wel goede zaken in het algemeen klassement en stijgen van negen naar zeven. Leiders Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden deden eveneens goede zaken door de derde plaats te pakken met 6748. Zij wisten zich na een stroeve start goed terug te vechten. Door de derde plaats werd de concurrentie weer op grotere achterstand gezet. Caspers en van Heerwaarden zijn nu toch ruim 2000 punten los. Gerda en Freek Veeger haalden de vierde plaats met 6605 punten. Dat was te danken aan een sterk slot van 1910 punten. Zij stijgen van zeven naar zes in het klassement. Petra Brands moest vaste maat Wil Maas missen, maar had in Edwin Zwaneveld een uitstekende vervanger. Zij haalden de vijfde plaats met 6460 punten. Dankzij dit resultaat doen Maas en Brands de rode lantaarn weer over aan de concurrentie, zij stijgen van zestien naar vijftien. Het gemiddelde was met 6263 niet opzienbarend. Ook het aantal marsen was met 29 niet meer dan modaal.

In het algemeen klassement blijven Caspers en Van Heerwaarden riant aan de leiding. Daarachter zijn de verschillen klein. Lieuwe van der Veen en Ko Koomen staan nu 2e op 2140 punten. Bart Weijdt en Willem Koomen bezetten de derde plaats op 2160 punten. Ook George Eelman en Frans Bos houden zicht op de top op een achterstand van 2695 punten.