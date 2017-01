Nog één dag voor eerste raadpleging

U heeft nog tot en met morgen de tijd om de eerste raadpleging van TipTexel.nl in te vullen. Het onderwerp van de eerste editie is 'parkeren'.

Al meer dan 250 deelnemers gaven tot nu toe gehoor aan de oproep. Steeds meer Texelaars schrijven zich in voor het onlangs gelanceerde online platform dat maandelijks uw mening vraagt over belangrijke onderwerpen. Naar aanleiding van het onderzoek, kwamen ook de nodige tips binnen van Texelaars. Deze nemen wij allemaal mee in het vervolg van TipTexel.

Vrijdag worden de resultaten van de eerste raadpleging uitgebreid belicht en er zitten opvallende uitkomsten tussen. Zo blijkt men niet zo negatief over (tijdelijk) parkeren op de ijsbaan en blijkt maar weer dat weinig mensen het eens zijn met betaald parkeren op de strandslagen. Meepraten? Meldt u eenvoudig aan via www.tiptexel.nl.