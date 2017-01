Tweede Winterwandeltocht 2016/2017.

Ook deze winter organiseert Het Gouden Boltje 4 Winterwandeltochten, waarbij een ieder een fraaie button als herinnering ontvangt, tegen de prijs voor een wandeling zonder herinnering:

Leden betalen € 2,-- en niet-leden betalen € 3,-- per Winterwandeling. De wandelingen voeren door de Dennenbossen, soms deels door duinen en deels over het strand.

De tweede Winterwandeltocht is op zondag 8 januari 2017. Restaurant Bos en Duin aan de Bakkenweg is het start- en finishlokaal.

Gestart kan worden tussen 13.00 en 14.00 uur. Gewandeld kan worden op de afstanden van 5 en 10 kilometer. Voor degenen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer is het raadzaam tijdig te bellen met de centrale; nummer 0222-784.000 en vragen of vervoer naar de Bakkenweg mogelijk is.

Informatie over de wandeltocht kunt u ook nog inwinnen bij de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje telefoonnummer 313.087, of vinden op de website www.hetgoudenboltje.com. De volgende tocht is de derde Winterwandeltocht op 22 januari 2017.