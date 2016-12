Er heerst onduidelijkheid over het feit of Lijn 28 nou wel of niet rijdt op de laatste boot. 9292.nl zegt van niet, Connexxion zegt van wel. Een medewerker van de Texelhoppercentrale geeft aan dat zij via een chauffeur hebben vernomen dat er op de laatste boot geen dienstregeling volgt.

In verband met de jaarwisseling vaart de laatste boot van Den Helder om 20:30 uur. Het is aannemelijk dat er dan geen busvervoer mogelijk is met Lijn 28 vanaf de veerhaven.