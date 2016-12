Prijswinnaars stempelactie bekend

Meer dan honderd winkels uit het centrum van Den Burg stelden prijzen beschikbaar voor de eindejaars-stempelactie van Den Burg, winkelhart van Texel. De winnaars van de hoofdprijzen kregen de prijzen vanmorgen overhandigd in kledingwinkel Shoeby aan de Hogerstraat in Den Burg.

Paul van der Putten van Winkelhart van Texel feliciteerde de aanwezige prijswinnaars. Het G- Shock horloge is gewonnen door Jasperina Oosterhof uit Den Burg. Deze prijs werd persoonlijk overhandigd door eigenaar Kim Kruk van Tromp juweliers. De Caresse boxspring - ter beschikking gesteld door Bosma slapen en meer - is gewonnen door Monique Barhorst uit Oosterend. De familie Hemelrijk uit Limmen kon niet aanwezig zijn. Zij lieten weten dolblij te zijn met hun prijs. Ze wonnen twee twee overnachtingen, met ontbijt en welkomstdiner in Hotel de Lindeboom.

De bekendmaking van de overige, meer dan tachtig prijzen, wordt begin volgende week gepubliceerd via de website www.winkelhartvantexel.nl