Vuurtoren verwelkomt 110.000ste bezoeker

Een recordaantal mensen beklom in het afgelopen jaar de 118 treden van de vuurtoren. Vuurtorenmanager Salko de Wolf verwelkomde op tweede kerstdag de 110.000ste bezoeker van 2016. Een feestelijk moment op deze feestdag!

Familie Van den Akker uit Den Bosch was blij verrast toen bleek dat met hun komst de grens van 110.000 werd gepasseerd. Salko de Wolf trakteerde ze op een kerstpakket en een aantal vuurtoren-souvenirs. Daarna konden ze hun weg naar boven vervolgen. De familie genoot op de omloop van het prachtige uitzicht. De harde wind maakte het extra avontuurlijk.

Vanaf het moment dat de Texelse vuurtoren is opengesteld voor publiek, is het een succes. Tot nu toe is het aantal bezoekers elk jaar gestegen. In de zomer kan het gebeuren dat bezoekers even moeten wachten tot ze naar boven kunnen. In het laagseizoen is dit nooit het geval. Een bezoek aan de vuurtoren is in elk seizoen een mooie ervaring . Voorwaarde is wel dat het helder weer is. Het is leuk om een verrekijker mee te nemen; met een beetje geluk kun je dan de zeehonden op de zandbank zien liggen.