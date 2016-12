Medailles voor vrijwillige inzet

Rien van der Wilde en Olivier Schilling uit Den Burg hebben afgelopen week beiden de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid gekregen.

De twee kregen de medaille omdat zij tien jaar actief zijn als vrijwilliger bij het Texelse SIGMA-team. Dat is een team van vrijwillige hulpverleners die paraat staan om medische assistentie te kunnen verlenen bij calamiteiten of grootschalige ongevallen.

De twee kregen de medaille opgespeld in het PHH-gebouw in Den Burg waar het SIGMA-team is gehuisvest. Van der Wilde en Schilling kregen eveneens een medaille van het Rode Kruis voor tien jaar inzet.