Oliebollen voor het goede doel

De oliebollenkraam van Marc Prins en Ruud Weijers staat er alweer even. Tussen kerst en oud en nieuw bakken de mannen namens de Goede Doelen Stichting weer voor het goede doel in de oliebollenkraam bij Albert Heijn in Den Burg.

De Goede Doelen Stichting begint alweer aan zijn zesde jaar en hoort het zo langzamerhand net zo bij de Texelse feestdagen als een kerstboom of vuurwerk. Zo profiteerden onder meer Waanzin en de Zweefvliegclub, de basketballers van De Marels kregen nieuwe tenues, de ingegooide ramen van de surfclub werden hersteld, Hondensportvereniging DOS kreeg een bedrag en in januari gaat er €2.000,- naar het Bliedhuus. "We willen er iets tastbaars voor terugzien. Als verenigingen een investering van ons willen, moeten ze wel een concreet doel hebben", vertelt Marc Prins.

Naast dat de oliebollen (met of zonder krenten), roombollen en gevulde appelbeignets geld voor een goed doel in het laatje brengen, zijn ze bovenal gewoon lekker. De lekkernijen van Prins en Weijers zijn ook online te bestellen via www.oliebollentexel.nl.