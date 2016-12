Kerstmarkt verschoven naar volgende week

De kerstmarkt die vandaag zou plaatsvinden in de Wezentuin gaat niet door. Op advies van de gemeente is de kerstmarkt een week verschoven. Reden voor het opschuiven is het verwachte slechte weer met stevige wind. De kerstmarkt wordt nu gehouden op 30 december van 16:00 tot 20:00 uur.

Het programma voor volgende week is onder voorbehoud hetzelfde als deze week. Er moet nog gekeken worden of alle partijen dan ook kunnen. Ook het bekendmaken van de naam van het muziekpodium schuift mee naar volgende week.

Het programma zoals het nu op papier staat:

16:00 Koninklijke Fanfare Texel.

17:00 Marijn Visser cello o.b.v. Dio Wassing

17:15 Club du Melloman

18:00 Dansgroep Interdans

19:00 Eline Jongejan en haar band

19:30 Artex Kamerkoor

20:15 Cantorij van de Burght met een samenzang.

De kerstmarkt zal zich in het park rondom de muzieknis nestelen. Opgewarmd met veel licht en vuurtonnen. De maag zal worden bediend met verse en eigengemaakte snert, warme chocolademelk, glühwein, stoofpotjes, warme pasta, kazen, crêpes en vegetarische soepen. Ook is er van alles te koop bij de verschillende kraampjes. De kinderen zullen worden vermaakt met een keur aan activiteiten door de Scouting.Tijdens de pauzes zijn er (akoestische) optredens over de markt, door Dinges en Jaap Dros

Om 20:00 zal de naam van het podium bekend worden gemaakt. De vijf genomineerden zijn in willekeurige volgorde:

Park Podium Texel (Ank Lagerveld); Wezennis (Audrey Kouwenhoven); Het Glazen Paleis (Gelein Jansen en Nettie Molenaar); Weezenburght (G. Achterberg) en 't Raaksje (Janneke Boon -Dijkstra).