Ook burgemeester Uitdehaag doet mee aan nagellakactie

Ook burgemeester Michiel Uitdehaag laat zijn nagels lakken voor Serious Request.

Kely Ellen en Daisy Jimmink uit 2 MAVO hadden met hun nagellakactie voor het goede doel vrijdagmorgen de hoofdprijs.

Toen de scholieren zich met hun potjes nagellak in het Texelse gemeentehuis meldden, werden ze direct naar de kamer van de burgemeester geleid.

Michiel Uitdehaag had al gehoord over de nagellakactie voor Serious Request, een initiatief van de 6-jarige Tijn Kolsteren uit Hapert en deed er graag aan mee.

De meisjes lakten twee van zijn nagels. De burgemeester complimenteerde hen met hun actie en trok zijn portemonnee voor het Glazen Huis.

Er waren twee klassen van de mavo en de havo bezig met het lakken van nagels en zij haalden daarmee gezamenlijk 1050,53 euro op.