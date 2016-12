De laatste column... van 2016...

Vooruit dan, nog één column over de aanstaande feestdagen. Combineer ik het gelijk met oud & nieuw, bent u daarna eventjes van mijn perikelen verlost…

Zoals genoemd is Kerst de tijd van bezinning. Van licht, saamhorigheid en vrede op aard. Hoewel dat laatste helaas niet overal het geval is. In Aleppo vrezen burgers voor hun leven en dichterbij huis, in Berlijn, is er verslagenheid doordat er iemand zo nodig met een vrachtwagen op een kerstmarkt in moest rijden. Nog dichter bij huis, op ons eigen eiland, is er ongetwijfeld persoonlijk verdriet. Wegens ziekte, het gemis van een dierbare of om een andere reden. Kerst is de tijd om middels onze gedachten en het branden van kaarsen ook bij één van deze mensen, veraf of dichtbij, te zijn. Laten we dat dit jaar weer doen en blijven hopen dat er ooit wel vrede op aard zal zijn…

Om vanuit deze mooie gedachte een sprong te maken naar dat knalfeest volgend weekend, voelt een beetje raar. Vuurwerk is nooit mijn ding geweest, vanwege de luide knallen. Aangezien de jeugd er vanaf 10.00 uur mee mag beginnen, is Oudjaarsdag niet mijn favoriete dag. Zolang ik veilig in mijn eigen huis zit, gaat het wel, maar zodra ik erop uit moet voor een boodschap, voel ik me niet op mijn gemak. Ik ben altijd blij en opgelucht wanneer een uur na middernacht de herrie is gestopt en iedereen het weer veilig heeft overleefd. Dat geldt ook voor het weerzien met onze kat die op Oudjaarsdag rond 20.00 uur naar buiten gaat en de volgende dag weer heelhuids thuiskomt. Net als vele andere huisdieren is ook hij niet blij met al dat lawaai.

Afijn, buiten het vuurwerk om is oud & nieuw vaak een feest. Met champagne, oliebollen en andere lekkernijen. Met familie en vrienden in mooie outfits. Spelletjes spelen, kletsen en plezier hebben. Op het puntje van je stoel zitten om te kijken of er nog iets gewonnen is met de Oudejaarstrekking van de Postcode Loterij. Oftewel, met recht een feest. Een feest die ik rustig aan mij voorbij laat gaan en relaxt met manlief op de bank doorbreng. Samen dineren en daarna lekker in onze hobbezakkleren voor de buis. Om 0.00 uur elkaar en familie/vrienden middels telefoontjes en Whatsappberichten gelukkig Nieuwjaar wensen en heel schappelijk om 0.30/1.00 uur in bed liggen. Ook Nieuwjaarsdag zal wat ons betreft rustig verlopen. Nee, oud & nieuw is niet aan mij besteed. Geef mij maar de Kerstdagen, daar zit voor mijn gevoel veel meer sfeer en intimiteit aan.

Gelukkig is niemand hetzelfde en zal een ieder deze feestdagen doorbrengen op de manier die het beste bij hem/haar past. Ik wens een ieder dan ook een fijne Kerst, een gezellig oud & nieuw en een gezond 2017 toe…

Tineke Stiehl - Timmer