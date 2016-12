Spannende gezinstocht door het Nationaal Park

Op zoek naar een leuke gezinsactiviteit in de vakantie? Op 29 december start vanaf 15.30 uur bij Ecomare een wandeling vol bijzondere ontmoetingen in de schemering. Deelname kost €3,- pp inclusief warme drank na afloop. Aanmelden via ecomare.nl of bij de receptie van Ecomare.

De wandeling voert door het Nationaal Park 'Duinen van Texel'. De argeloze wandelaars komen langs de aangegeven route allerlei vreemde figuren tegen: een oeroude schemerschim, een zeeheks die vreemde drankjes aanbiedt, de zonderlinge professor Erlenmeyer. Deze ontmoetingen maken de tocht spannend en leuk.

De wandeling is ruim 4 kilometer lang en duurt hooguit twee uur. Vooraf reserveren wordt aanbevolen. Ter plekke boeken kan ook, maar dan kan het zijn dat de starttijd wat later wordt dan verwacht. Start en eindpunt zijn in het veldwerkcentrum van Ecomare. Na afloop is er koffie, thee of warme chocolademelk voor de deelnemers.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Nationaal Park Duinen van Texel, Wandelsportvereniging Het Gouden Boltje en Ecomare.