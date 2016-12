Storing brug veerhaven Den Helder

De dienstregeling van TESO is ontregeld als gevolg van een technische storing aan de brug in de veerhaven van Den Helder.

Medewerkers van TESO gaan de brug volgens noodprocedure met de hand bedienen, zodat de Texelstroom afvaarten kan verzorgen. Om 9:41 uur vertrok de boot weer uit de haven van Den Helder.

Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug, zoekt intussen naar een oplossing voor de technische storing. TESO houdt reizigers via Twitter en de eigen website op de hoogte.

Via Twitter is te lezen dat in Den Helder een wachtrij is ontstaan door de storing en dat de pakketdiensten naar verwachting later op het eiland zijn. TESO deelde vanochtend koffie uit aan mensen die staan te wachten.