In de maanden December en Januari is er de mogelijkheid om GRATIS te komen sporten bij Sportschool Texel. Iedere zondag tussen 11.00 en 14.00 uur kunt u langskomen om GRATIS te sporten en/of zich te laten informeren over de sport activiteiten op Texel. In het kader van meer bewegen voor iedereen heeft Sportschool Texel de samenwerking gezocht met de Buurtsportcoaches van Young 4 Ever.

Tijdens de zondagen is er de mogelijkheid om te informeren naar sport en beweeg activiteiten op Texel. Met name voor mensen met een kleine beurs. Ook de buurtsportcoaches zetten zich in om sport benodigdheden in te zamelen, judopakken, voetbalschoenen tennisrackets etc. Hierdoor kunnen andere mensen op weg geholpen worden.

Iedere sporter op Texel is welkom om GRATIS te komen sporten maar neem die ongemotiveerde niet - sportende buurman, schoonvader of vriend gezellig mee. En wees een voorbeeld en motivator voor de nog niet sporter, om samen met ons iedereen op Texel in bewegen te krijgen!

In de loop van de zondagen zullen er GRATIS lessen te volgen zijn, oa zumba, BBB pilatus, Tai-Bo. Volg ons voor het volledige programma op de facebookpagina van Sportschool Texel en BuurtsportcoachTexel of via de website www.buurtsportcoachtexel.nl