50.000ste bezoekers voor Flora

Schipbreuk- en juttersmuseum Flora aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog heeft zondag de 50.000ste bezoekers ontvangen.

Reinier Nauta en zijn vriendin Boukje Heidstra, die sinds een paar jaar op het eiland wonen, waren de gelukkigen. De twee waren al vaak langs Flora gereden, maar hadden tot zondag nog niet de gelegenheid gepakt eens te gaan kijken.

Volgens Judith Vlaming - Van der Zee en André Eelman bezochten niet eerder zoveel mensen in een jaar tijd het museum. Volgens hen is dat te danken aan het lange naseizoen, goed museumweer en de vermelding van Texel in de Lonely Planet.

"De vele activiteiten die we hier in het museum organiseren en het gevarieerde aanbod waarbij ook veel te doen is voor kinderen, zoals de speeltuin, spreekt de bezoekers erg aan", vertelt Vlaming. "Wat dat betreft zijn wij een écht familiemuseum."

Voor 2017 staat er volgens de twee het nodige te gebeuren met onder meer familiepresentaties, de nagebootste stranding van een echt schip en de viering van 55 jaar Juttersmuseum Texel.