Lichtkogels afsteken op land is levensgevaarlijk

Vorig jaar werd Oudeschild tijdens Oud & Nieuw opgeschrikt door een felle brand. Een brandende lichtkogel was tussen Museum Kaap Skil en Vispaleis Van der Star naar beneden gekomen. Het vuur veroorzaakte flinke schade aan beide gebouwen en de schrik zat er goed in. Om herhaling of erger te voorkomen, brengen Kaap Skil en Stichting De Traanroeier het gevaar ervan nog eens onder de aandacht.

"We hebben relatief geluk gehad" aldus Corina Hordijk, museummanager van Kaap Skil en bestuurslid van Stichting De Traanroeier. "Als de vuurbal op de molen of een van de andere gebouwen van Kaap Skil terecht was gekomen, was het leed niet te overzien geweest. In het verleden heeft een lichtkogel al eens een woonhuis in de as gelegd. Het is levensgevaarlijk ze boven land af te steken."

Lichtkogels zijn bedoeld om boven water afgestoken te worden. Ze moeten onder de meest heftige weersomstandigheden blijven branden. Het brandbare materiaal is een fosforverbinding, wat niet met water te blussen is. Lichtkogels branden langdurig en kunnen ook brandend naar beneden komen. Ze mogen uitsluitend afgeschoten worden als noodsignaal vanaf een schip. Het is verboden ze om een andere reden af te steken.

Lichtkogels waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, moeten worden ontmanteld. Omdat ze tot de explosieven worden gerekend, kunnen ze niet bij De Hamster worden ingeleverd. Een manier om ze verantwoord kwijt te raken is door de politie te bellen op het algemene nummer 0900-8844. Inleveren bij de leverancier kan ook, al worden er dan soms kosten in rekening gebracht. Afsteken om er op een makkelijke manier vanaf te komen is in elk geval geen optie!