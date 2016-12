Knutselen met kunstenaars in de musea

In de kerstvakantie kunnen kinderen bij zowel Kaap Skil als Ecomare zelf aan de slag onder leiding van een kunstenaar. Bij Kaap Skil begeleidt Paulien Valk kinderen bij het maken van jutkunst, in Ecomare kunnen ze onder leiding van Maaike Ebbinge een onderwaterdier maken. De kunstenaars geven een heel eigen draai aan de activiteiten in de musea.

Paulien Valk geeft al enige jaren jutkunstworkshops in Kaap Skil. Ze verzamelt zelf allerlei niet-natuurlijke materialen op het strand, maar kinderen mogen ook hun eigen gejutte spullen meenemen. Door kinderen hun fantasie te laten gebruiken, ontstaan de mooiste creaties. Menigeen loopt er trots de deur mee uit!

Maaike Ebbinge heeft afgelopen herfstvakantie voor het eerst kinderen begeleid in Ecomare. Haar stempels, waarmee kinderen fantasievogels konden maken, waren een groot succes. Doordat de stempels waren vormgegeven als lichaamsonderdelen, konden de jonge kunstenaars er alle kanten mee op. Het resultaat was elke keer compleet anders! In de kerstvakantie kunnen kinderen een onderwaterdier maken bij Maaike.

Deelname aan de activiteiten van de kunstenaars is gratis voor de museumbezoekers. In de kerstvakantie kan er op beide woensdagen tussen 12 en 15.30 uur in Kaap Skil een jutkunstwerk worden gemaakt. De activiteit van Maaike Ebbinge vindt plaats in de serre van het restaurant van Ecomare op 28 en 29 december van 12-15.30 uur.