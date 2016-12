Foodtruck Pelikaan naar Horecava

De foodtruck van De Pelikaan Catering van Rob Vos staat van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari op de Horecava in de RAI in Amsterdam.

De foodtruck maakt deel uit van het Horecava Festivalplein en staat daar samen met onder meer Albert Heijn, restaurantgroep The Butcher en La Cubanita (tapasrestaurants).

Volgens Vos is het een eer om als relatief onbekende speler aan de overkant tussen de grote jongens te mogen staan. De Horecava is de grootste vakbeurs in Nederland voor professionals in de horeca. Het gaat om de foodtruck die afgelopen zomer voor het eerst te zien was op het Beach Food Festival in Oudeschild.

Tijdens de Horecava wordt vanuit de truck ook meteen een nieuw concept gelanceerd en dat is "Texel on Wheels". De Pelikaan Catering werkt daarvoor samen met Puur Zsa Zsa Zsu van Valerie Jongeneel.

Via "Texel on Wheels" worden straks op de Horecava onder meer de Texelse Bierbrouwerij en Stokerij Texel onder de aandacht gebracht. Chefkoks Joram Timmerman en Joris Ellen gaan in de foodtruck eveneens aan de slag met producten van Marc Foods (de zilte producten), de Texelse Visspecialist, PEEK en Bakkerij Timmer, zodat bezoekers van de vakbeurs daar kennis mee kunnen maken.

Er wordt samengewerkt met de VVV die Texel on Wheels ondersteunt. Volgens directeur Frank Spooren wil de VVV gasten ook graag kennis laten maken met de gastronomische producten van Texelse makelij.