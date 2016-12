Nieuwe Zwartbander bij Shima

Afgelopen week werden karate-examens bij budovereniging Shima afgenomen. De karateka's hebben ondanks de zware examens fantastisch gepresteerd. Shima is trots op alle leden en in het bijzonder op Josephine Hercules (16), die de hoogste graad heeft behaald: de zwarte band.

Tijdens de examens werden verschillende onderdelen getest zoals conditie, vechttechnieken en kata's (loopvormen), maar ook de kennis van Japanse termen voor de verschillende technieken. Bij de examens beginnen alle kandidaten op hetzelfde tijdstip, waarbij de karateka's die het laagste examen afleggen het eerst klaar zijn, en degenen met de hoogste examens het laatst: na maar liefst drie uur. Alle deelnemers scoorden voldoende op de onderdelen en ontvingen onder luid applaus van het publiek hun nieuwe band of slip (een tussenstapje tussen twee banden). De examens werden afgenomen door de examinatoren Paul Jansen, Bob de Gast, Marco Beekman, Fenna Wit en Marit Stark. Fred Schonenberg, tevens trainer bij Shima, leidde het team.

Een bijzondere prestatie leverde Josephine Hercules: zij behaalde de zwarte band. Voor dit examen waren er een aantal extra onderdelen toegevoegd, waaronder het vechten tegen alle examinatoren en haar trainer. Bij het allerlaatste onderdeel sloeg Hercules met succes in één klap een betonblok doormidden. Hierna ontving zij haar welverdiende zwarte band.

Geslaagden: 1e rode slip: Dennis Nauw, Kamoh de Wit, Donna Tukke; 2de rode slip: Tsnem Zakrya, Sidrd Zakrya, Kees Jimmink, Tim Bonne, Seb Bergman, Zoë Bomas; Rode band: Annabel Franssen, Casper Nauw, Michiel Kruk; 2de gele slip: Sarata Ouedraogo; Gele band: Wout Tinga, Hendrik Franssen, Merlin Stoderegger; 1e oranje slip: Janine Nauw; 2de oranje slip: Julian Verbeek, Dave van der Sar, Nick van der Sar; oranje slip: Oranje band: Ole-Pepijn van 't Noordende, Abe Bruijn, Oscar Jager; Groene band; Yveline de Gier; Blauwe band: Felix Hercules, Sophie Brasseur; Zwarte slip: Ivo Zoetelief; Half-zwarte band: Lieke Zoetelief, Ahmad Zakrya; Zwarte band: Josephine Hercules.

Wie een les wil komen bekijken of meedoen kan twee gratis proeflessen volgen. Shima geeft les in de spiegelzaal van Ons Genoegen. Karateles is op dinsdag van 17:30 tot 18:30 en op vrijdag van 17:30 tot 18:30 tot 12 jaar en van 18:30 tot 19:30 voor 12 jaar en ouder. Judo wordt gegeven op donderdag vanaf 17:30 tot 18:30 en mini-judo om 16:30 tot 17:15. Voor meer informatie: kijk op onze facebookpagina, onze site of mail naar shimatexel@gmail.com.