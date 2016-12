Rustmomenten zijn belangrijk. Zeker in deze drukke kersttijd...

Het zijn de drukke dagen voor kerst. Bij diverse bedrijven zijn er werknemers vrij tussen kerst en oud&nieuw en sommige bedrijven zijn dan helemaal dicht. Om nog zoveel mogelijk gedaan te hebben voor de kerst, wordt er hard doorgebuffeld en misschien zelfs extra tandjes bijgezet. Ook op de scholen wordt nog even een spurt gemaakt voordat de leerlingen kunnen genieten van twee weken welverdiende kerstvakantie.

Naast de bedrijven 'kerstklaar' maken, zijn er de diverse kerstborrels, kerstmarkten,kerstspellen etc. Ook privé wordt er weer van alles voorbereid; kerstbomen worden opgetuigd, zowel binnen als buiten. Verlichting wordt opgehangen, ook zowel binnen als buiten en andere decoratie komt weer tevoorschijn. Kerstkaarten worden geschreven en verstuurd. Kerstdiners worden in elkaar geflanst, cadeautjes worden ingeslagen en veel boodschappen worden in huis gehaald.

In deze drukke dagen is het lastig om rustpunten in te nemen, terwijl ze juist nu erg belangrijk zijn. Vanwege die stress en moeilijk tot rust komen, zijn er mensen die deze maand helemaal niets vinden. Op zich niet zo gek, want vooral in deze maand worden we overspoeld met prikkels waar de commercie ook een flinke hand in heeft. Daarentegen is het zo dat we onszelf druk máken en is het dus de kunst ons niets van deze zgn. drukte aan te trekken en vooral bij onszelf te blijven. Dat kan door tussen de hectiek door onze belangrijke rustmomenten te pakken. Dan heb ik het niet alleen over de letterlijke rust in de vorm van op tijd naar bed en voldoende slapen, maar ook over de kleine momentjes overdag waarop er even niets moet. Een half uurtje de tijd nemen voor de lunch bijvoorbeeld of tijdens het drinken van een kopje thee even op de bank zitten en naar buiten staren. s'-Avonds voor het slapen gaan een hoofdstuk in een boek lezen of een (kruiswoord)puzzeltje maken. Wat ook ontspannend kan zijn is om tijdens het optuigen van de kerstboom, (kerst)muziek te draaien en eventueel mee te zingen. Maakt het uit of het vals klinkt of niet, het is een heerlijke manier om een bezigheid met het aangename te combineren.

Ook ik had het afgelopen week 'druk', zowel op werk als privé. Gelukkig kon ik tussen de bedrijven door m'n momentjes pakken. Met name s'-avonds kon ik lekker ontspannen. Aan het eind van de week was mijn drukte al flink afgenomen. Hierdoor en door mijn rustmomenten kon ik mijn onverwachte zoektocht naar een kerstboom relaxter ondergaan. Het optuigen van de boom ging inderdaad gepaard met kerstmuziek en lekker meebrullen.

We hebben nog één week voor de boeg voor het kerstfeest losbarst. Nog één week waarin we ons druk kunnen maken, omdat we denken nog van alles te moeten. Gelukkig heb ik privé weinig 'drukte' in het verschiet; scheelt toch alweer de helft…:)

Tineke Stiehl - Timmer